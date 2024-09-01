...

Ridwan Kamil Beri Penjelasan soal Kerja Sesuai di Wilayah Domisili

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Minggu 01 September 2024 16:25 WIB
A A A
Bakal calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil buka suara soal gagasan pekerja yang sesuai domisili. Menurutnya, hal ini merupakan teori sederhana agar pusat-pusat bisnis tidak hanya terpusat di wilayah Sudirman dan Thamrin.
 
Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil di Jakarta Timur, Minggu (1/9/2024).
 
Ia mencontohkan kerabatnya yang tinggal di Kelapa Gading. Menurutnya kerabatnya melakukan aktivitas bekerja hingga berbelanja di wilayah yang sama sesuai tempat tinggalnya.
 
Dengan demikian, kata Mantan Gubernur Jawa Barat itu, hidupnya akan lebih bahagia. Oleh karenanya, ia menegaskan akan memperbanyak pusat-pusat kerja yang merata di wilayah Jakarta.
 
Reporter : Jonathan Simanjuntak
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini