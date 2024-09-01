Bakal calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil buka suara soal gagasan pekerja yang sesuai domisili. Menurutnya, hal ini merupakan teori sederhana agar pusat-pusat bisnis tidak hanya terpusat di wilayah Sudirman dan Thamrin.

Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil di Jakarta Timur, Minggu (1/9/2024).

Ia mencontohkan kerabatnya yang tinggal di Kelapa Gading. Menurutnya kerabatnya melakukan aktivitas bekerja hingga berbelanja di wilayah yang sama sesuai tempat tinggalnya.

Dengan demikian, kata Mantan Gubernur Jawa Barat itu, hidupnya akan lebih bahagia. Oleh karenanya, ia menegaskan akan memperbanyak pusat-pusat kerja yang merata di wilayah Jakarta.

Reporter : Jonathan Simanjuntak

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News