Penjualan Pertalite Bakal Diatur di Sejumlah Titik SPBU, Ini Lengkapnya

Muhammad Akbar Malik, Jurnalis · Sabtu 31 Agustus 2024 10:53 WIB
PT Pertamina Patra Niaga mengatur distribusi BBM bersubsidi Pertalite agar tepat sasaran. Salah satu langkah yang diambil adalah pengaturan titik SPBU.
 
Yang ditentukan dengan menghindari area pemukiman menengah ke atas serta kawasan industri.
 
Pertamina Patra Niaga juga mengajak masyarakat untuk menggunakan QR Code sebagai syarat pengisian Pertalite.
 
Hal ini untuk melakukan pendataan pengguna dan memastikan distribusi yang terkontrol.
 
Reporter: Muhammad Akbar Malik 
Produser: Reza Ramadhan

