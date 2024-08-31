PT Pertamina Patra Niaga mengatur distribusi BBM bersubsidi Pertalite agar tepat sasaran. Salah satu langkah yang diambil adalah pengaturan titik SPBU.

Yang ditentukan dengan menghindari area pemukiman menengah ke atas serta kawasan industri.

Pertamina Patra Niaga juga mengajak masyarakat untuk menggunakan QR Code sebagai syarat pengisian Pertalite.

Hal ini untuk melakukan pendataan pengguna dan memastikan distribusi yang terkontrol.

Reporter: Muhammad Akbar Malik

Produser: Reza Ramadhan

