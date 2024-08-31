Cagub Jakarta, Pramono Anung turut mendoakan rencana Anies Baswedan membuat Partai politik baru, setelah gagal maju di Pilkada 2024. Menurutnya, tidak ada larangan bagi siapapun untuk membuat parpol di negara demokrasi.

Pramono juga mendoakan parpol milik Anies bisa rampung sebelum 2029, dan ikut dalam kontestasi politik, serta bertarung dengan partai lain seperti PDI Perjuangan

Reporter : Riana Rizkia

Produser : Febry Rachadi

(rns)

