Anies Baswedan Berencana Bikin Parpol Baru, Begini Respons Pramono Anung

Riana Rizkia, Jurnalis · Sabtu 31 Agustus 2024 22:28 WIB
Cagub Jakarta, Pramono Anung turut mendoakan rencana Anies Baswedan membuat Partai politik baru, setelah gagal maju di Pilkada 2024. Menurutnya, tidak ada larangan bagi siapapun untuk membuat parpol di negara demokrasi.
 
Pramono juga mendoakan parpol milik Anies bisa rampung sebelum 2029, dan ikut dalam kontestasi politik, serta bertarung dengan partai lain seperti PDI Perjuangan
 
Reporter : Riana Rizkia
Produser : Febry Rachadi

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

