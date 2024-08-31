Iring-iringan Kirab Pengembalian Bendera Merah Putih dan Teks Proklamasi telah tiba di kawasan Monas, Sabtu (31/8/2024). Nantinya, Bendera dan Teks Proklamasi ini akan kembali diletakkan di dalam Monas.

Nampak ribuan warga memadati Jalan Medan Mereka Selatan untuk menyambut iring-iringan tersebut. Warga antusias menyambut kendaraan rantis Maung yang membawa duplikat Bendera Merah Putih dan Teks Proklamasi.

Reporter : Nur Khabibi

Produser : Febry Rachadi

(rns)

