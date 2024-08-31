...

Prosesi Kirab Pengembalian Bendera di Jakarta, Atraksi Belasan Ondel-ondel Hibur Warga di Monas

Nur Khabibi, Jurnalis · Sabtu 31 Agustus 2024 17:42 WIB
Belasan ondel-ondel melakukan atraksi di Jalan Merdeka Selatan pada Sabtu (31/8/2024) sore. Atraksi Ondel-ondel ini dalam rangka menyambut Kirab Pengembalian duplikat Bendera Merah Putih dari Ibu Kota Negara (IKN) ke Cawan Monumen Nasional (Monas).
 
Ondel-ondel yang berjumlah 14 ini berlenggak-lenggok mengikuti irama musik pengiring kesenian khas Betawi. Ratusan warga yang hadir nampak antusias menyaksikan pertunjukan Ondel-ondel tersebut.
 
Reporter : Nur Khabibi
Produser : Febry Rachadi

(rns)

