Belasan ondel-ondel melakukan atraksi di Jalan Merdeka Selatan pada Sabtu (31/8/2024) sore. Atraksi Ondel-ondel ini dalam rangka menyambut Kirab Pengembalian duplikat Bendera Merah Putih dari Ibu Kota Negara (IKN) ke Cawan Monumen Nasional (Monas).
Ondel-ondel yang berjumlah 14 ini berlenggak-lenggok mengikuti irama musik pengiring kesenian khas Betawi. Ratusan warga yang hadir nampak antusias menyaksikan pertunjukan Ondel-ondel tersebut.
Reporter : Nur Khabibi
Produser : Febry Rachadi
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow