Beginilah momen Ridwan Kamil dan Suswono jalani tes kesehatan di RSUD Tarakan, Sabtu (31/8/2024). Tes kesehatan jadi salah satu tahapan yang harus dilewati pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jakarta 2024.

Ridwan Kamil mengaku telah melakukan persiapan. Salah satunya dengan mengonsumsi vitamin D. Sedangkan Suswono mengaku tak ada persiapan khusus.

Pasalnya, Suswono kerap menjalani tes kesehatan saat menjadi Mentan di era SBY hingga saat mengikuti pileg.

Reporter: Achmad al Fiqri

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

