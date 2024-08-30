...

Perempuan Seksi Dibegal di Jalan Sepi Probolinggo, Motor Dibawa Kabur Pelaku Bersenjata

Hana Purwadi, Jurnalis · Jum'at 30 Agustus 2024 23:40 WIB
A A A
Aksi begal di Jalan Bengawan Solo, Kota Probolinggo, terekam CCTV pada Kamis dini hari. Korban adalah seorang perempuan yang tengah mengendarai motor.
 
Dalam rekaman, terlihat korban yang mengenakan rok mini mengendarai motor di jalan sepi tiba-tiba dihadang dua pria tak dikenal yang berboncengan. Salah satu pelaku menodongkan celurit, memaksa korban menyerahkan motornya. Korban sempat berteriak meminta tolong, namun pelaku berhasil kabur.
 
Kasus begal motor ini tengah ditangani aparat kepolisian setempat. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan menghindari jalan sepi pada malam hari.
 
Kontributor: Hana Purwadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini