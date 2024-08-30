Aksi begal di Jalan Bengawan Solo, Kota Probolinggo, terekam CCTV pada Kamis dini hari. Korban adalah seorang perempuan yang tengah mengendarai motor.

Dalam rekaman, terlihat korban yang mengenakan rok mini mengendarai motor di jalan sepi tiba-tiba dihadang dua pria tak dikenal yang berboncengan. Salah satu pelaku menodongkan celurit, memaksa korban menyerahkan motornya. Korban sempat berteriak meminta tolong, namun pelaku berhasil kabur.

Kasus begal motor ini tengah ditangani aparat kepolisian setempat. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan menghindari jalan sepi pada malam hari.

Kontributor: Hana Purwadi

(rns)

