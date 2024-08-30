Pencalonan Pramono Anung sebagai bakal Bacagub Jakarta dinilai sebagai jembatan komunikasi antara Presiden Jokowi dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Menurut Jokowi, hal tersebut merupakan bagian dari hak politik Pramono dan PDIP sebagai partai pengusungnya. Jokowi mengungkapkan bahwa Pramono Anung telah melapor untuk maju sebagai Bacagub Pilkada Jakarta 2024.

Reporter: Raka Dwi Novianto

(rns)

