...

Polres Cirebon Kota Ungkap Jaringan Narkoba yang Dikendalikan dari Lapas

Miftahudin, Jurnalis · Jum'at 30 Agustus 2024 23:00 WIB
A A A
Satresnarkoba Polres Cirebon Kota, berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba di lapas. Lima tersangka berinisial AJ, HS, RM, RA, dan RH ditangkap dalam kasus ini.
 
Mereka mengendalikan peredaran narkotika dari dalam lapas. Tersangka AJ, HS, dan RM terlibat peredaran sabu-sabu jaringan lapas. Sementara RA dan RH terkait peredaran obat-obatan terlarang tanpa izin.
 
Polisi menyita 43 paket kecil sabu siap edar, serta 1.050 butir obat terlarang. Modus operandi meliputi transaksi online dan offline dari dalam lapas. Kelima tersangka kini ditahan di Mapolres Cirebon Kota untuk pengembangan kasus.
 
Kontributor: Miftahudin

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini