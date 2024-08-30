...

Adu Balap Liar Maut Renggut Dua Nyawa di Bangkalan

Taufik Syahrawi, Jurnalis · Jum'at 30 Agustus 2024 22:30 WIB
Kecelakaan tragis menewaskan dua pengendara motor RA dan IM, di Bangkalan, Madura. Keduanya tewas di lokasi setelah motor bersenggolan dan menabrak mobil yang melaju berlawanan arah. Menurut warga, kedua pengendara sedang balapan liar di jalan raya saat kecelakaan terjadi. 
 
Insiden bermula ketika kedua motor melaju dengan kecepatan tinggi dari arah timur. Saat melewati tikungan, mereka bersenggolan, satu motor masuk ke parit sementara pengendara lainnya terlempar ke jalur berlawanan dan langsung ditabrak mobil 
 
Unit Gakkum Satlantas Polres Bangkalan saat ini masih menyelidiki insiden ini. Sementara itu mobil dan motor yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan cukup parah. Ketiga kendaraan dievakuasi ke Unit Gakkum Satlantas Polres Bangkalan
 
Kontributor : Taufik Syahrawi

(rns)

