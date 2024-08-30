Jalan politik Anies Baswedan pada pilkada Jakarta terhenti. Anies memastikan dirinya tidak ikut kontestasi Pilkada Jakarta 2024.

Pernyataan itu disampaikan Anies melalui akun resmi Youtube, Jumat, (30/8/2024)

Jalan politik Anies jelang pilkada Jakarta memang penuh drama. Awalnya Anies digadang-gadang akan maju diusung PDI Perjuangan. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba PDIP batal mengusung Anies.

Jelang akhir pendaftaran, Anies disebut akan maju di Pilgub Jabar. Masih diusung PDIP, Anies dipasangkan dengan Ono Surono. Namun, rencana itu kembali batal, hingga Anies memutuskan tak ikut Pilkada.

(rns)

