Sebanyak 2.515 peserta dari perwakilan agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, unjuk kebolehan dalam festival seni budaya lintas agama di Lampung.

Para peserta festival berkeliling dari Jalan Raden Intan menuju Tugu Adipura Bandar Lampung. Pawai karnaval ini menjadi tontonan dan hiburan warga yang antusias memadati sejumlah ruas jalan di Tugu Adipura.

Adanya festival ini diharapkan mendorong para pelaku dan panggiat seni budaya agar lebih bergaira mengekspresikan kekayaan budayanya serta menjaga kerukunan antarumat beragama.

Host: Togi Sinaga

