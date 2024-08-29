...

Jubir Benarkan Anies Dapat Tawaran Maju Pilkada Jabar 2024 dari Salah Satu Parpol: Masih Dipertimbangkan Tunggu Saja Keputusannya

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Kamis 29 Agustus 2024 20:20 WIB
Juru Bicara (Jubir) Anies Rasyid Baswedan, Sahrin Hamid membenarkan bahwa ada tawaran maju di Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2024 dari salah satu partai politik disinyalir PDI Perjuangan. Ia menyebut partai itu sudah memenuhi syarat untuk mendaftarkan ke KPUD Jawa Barat.
 
Sahrin menyebut Anies saat ini sedang mempertimbangkan dengan serius tawaran untuk maju di Pilkada Jabar. Ia meminta publik bersama menunggu keputusannya beberapa saat lagi.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Muhammad Refi Sandi

