Juru Bicara (Jubir) Anies Rasyid Baswedan, Sahrin Hamid membenarkan bahwa ada tawaran maju di Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2024 dari salah satu partai politik disinyalir PDI Perjuangan. Ia menyebut partai itu sudah memenuhi syarat untuk mendaftarkan ke KPUD Jawa Barat.

Sahrin menyebut Anies saat ini sedang mempertimbangkan dengan serius tawaran untuk maju di Pilkada Jabar. Ia meminta publik bersama menunggu keputusannya beberapa saat lagi.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Muhammad Refi Sandi

(fru)

