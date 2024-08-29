...

Korban Dugaan Kekerasan Aparat saat Demo RUU Pilkada di DPR RI Mengadu ke Komnas HAM

Ari Sandita, Jurnalis · Kamis 29 Agustus 2024 19:00 WIB
Advokat Pengawal Konstitusi Indonesia bersama para korban mendatangi Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2024). Mereka membuat aduan tentang dugaan kekerasan yang dilakukan aparat saat aksi demo di Gedung DPR RI, 22 Agustus 2024 lalu.
 
Dua pelapor itu merupakan mahasiswa berinisial AR dan ATB, yang pada saat aksi demo terjadi tak melakukan tindakan anarkis apapun.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Ari Sandita

(fru)

