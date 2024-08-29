Advokat Pengawal Konstitusi Indonesia bersama para korban mendatangi Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2024). Mereka membuat aduan tentang dugaan kekerasan yang dilakukan aparat saat aksi demo di Gedung DPR RI, 22 Agustus 2024 lalu.

Dua pelapor itu merupakan mahasiswa berinisial AR dan ATB, yang pada saat aksi demo terjadi tak melakukan tindakan anarkis apapun.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Ari Sandita

(fru)

