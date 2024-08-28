Momen unik pasangan ayah dan anak dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pati periode 2024-20249, Jawa Tengah pada Selasa (27/8/2024) menarik perhatian. Adalah Suwito dan putranya, Mohammad Dyan Aulia Burhanuddin, resmi menjadi wakil rakyat.
Pasangan ayah-anak itu maju dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bagi Suwito, ini adalah amanah kelima, sementara sang putra perdana mengemban amanat sebagai anggota dewan.
Kontributor: Lazarus Sandy
Produser : Febry Rachadi
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow