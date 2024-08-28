Okezone Flash malam ini (28/8/2024) membahas lima berita terhangat dari Pilkada 2024. Anies Baswedan batal maju di Pilkada Jakarta 2024 dan Ahmad Riza Patria mundur dari Pilkada Tangsel 2024.

Keputusan Shin Tae Yong lebih memilih Wahyu Prasetyo ketimbang Elkan Baggott, kriteria PNS yang pindah ke IKN, dan pacar baru janda Kenang Mirdad juga menjadi Okezone Flash malam ini.

Host: Erha Aprili Ramadhoni

