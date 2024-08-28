Ridwan Kamil-Suswono resmi menyerahkan persyaratan maju sebagai Bacagub dan Bacawagub Jakarta ke kantor KPUD Jakarta, Rabu (28/8/2024)

RK menyampaikan, dirinya maju bersama Suswono di Pilkada serentak 2024 bermodal pengalaman. Mantan Gubernur Jawa Barat ini berharap kombinasi ini memberikan keyakinan bagi warga dan masa depan Jakarta

Reporter : Danandaya Arya putra

Produser : Febry Rachadi

(rns)

