Ridwan Kamil-Suswono resmi menyerahkan persyaratan maju sebagai Bacagub dan Bacawagub Jakarta ke kantor KPUD Jakarta, Rabu (28/8/2024)
RK menyampaikan, dirinya maju bersama Suswono di Pilkada serentak 2024 bermodal pengalaman. Mantan Gubernur Jawa Barat ini berharap kombinasi ini memberikan keyakinan bagi warga dan masa depan Jakarta
Reporter : Danandaya Arya putra
Produser : Febry Rachadi
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow