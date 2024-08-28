Pramono Anung maju menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta. Ia diusung PDI Perjuangan untuk berpasangan dengan Rano Karno.

Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan semestinya yang bersangkutan mundur dari jabatan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) setelah pendaftaran selesai dilakukan. Sehingga, bisa mengikuti proses selanjutnya.

Menurut Jokowi, majunya Pramono Anung menjadi Calon Gubernur Jakarta merupakan proses politik.

Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News