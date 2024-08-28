...

OKEZONE UPDATES: Viral! Polwan Tegur Pria yang Tengah Makan hingga Sven-Goran Eriksson Meninggal Dunia Usai Didiagnosa Kanker

Bayu Pradana, Jurnalis · Rabu 28 Agustus 2024 07:00 WIB
Okezone Updates dibuka dengan informasi Polda Jatim angkat bicara soal video viral seorang polwan yang memarahi warga yang sedang makan di sebuah warung. Menurut Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto, saat ini tidak ada masalah antara anggota polisi yang bertugas dan pria bernama Andi Darmawan yang ada dalam video tersebut.
 
Video selanjutnya acara jalan sehat di Jombang ricuh pada Minggu (25/8/2024). Peserta berebut uang saweran yang disebar di atas panggung
 
Okezone Updates ditutup Kabar duka datang dari mantan pelatih tim nasional Inggris Sven Goran Eriksson. Pria Swedia itu dinyatakan meninggal dunia di usia 76 tahun pada Senin 26 Agustus 2024. Eriksson pergi selang tujuh bulan sejak mengungkapkan diagnosis kanker pankreas.
 
Host: Bayu Pradana 

(fru)

