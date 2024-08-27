Kemerdekaan yang kita nikmati saat ini adalah hasil perjuangan panjang para pahlawan. Mereka rela mengorbankan jiwa dan raga demi tanah air. Usia 79 tahun bukanlah waktu yang singkat. Kita telah banyak belajar dari masa lalu. Saatnya kita menatap masa depan dengan optimisme. Kemerdekaan bukan hanya tentang negara, tetapi juga tentang diri kita sendiri. Merdeka berarti bebas untuk berpendapat, berkreasi, dan berkontribusi. Apa yang sudah saya lakukan untuk negeri ini? Pertanyaan ini perlu kita renungkan. Mari kita jadikan momen kemerdekaan sebagai momentum untuk introspeksi diri dan menjadi Indonesia. Saksikan Nusantara Maju Refleksi Kebangsaan hanya di Okezone.com. Jangan sampai terlewat ya!

(mhd)

