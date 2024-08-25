...

Pacific Rim Siapkan Prekuel, Digarap Sutradara Ternama Eric Heisserer

Yudi Handoyo, Jurnalis · Minggu 25 Agustus 2024 14:00 WIB
Waralaba Pacific Rim akan dikembangkan menjadi serial prekuel. Proyek tersebut telah dikonfirmasi Legendary Entertainment selaku perusahaan yang mendapat hak menggarap serial tersebut.
 
Proyek serial Pacific Rim itu nantinya ditulis dan dikembangkan Eric Heisserer. Ia juga turut menjadi produser bersama dengan Carmen Lewis.
 
Heisserer dikenal sebagai penulis dan sutradara ternama. Ia menulis naskah untuk beberapa film hit, seperti A Nightmare on Elm Street, Final Destination 5, Lights Out, Arrival, hingga Bird Box.
 
Eric Heisserer juga menjadi penulis sekaligus showrunner serial Shadow Bone yang berjalan hingga dua musim pada 2021 dan 2023. 
 
Heisserer sempat mendapat sejumlah piala dan nominasi ketika mengerjakan naskah Arrival, termasuk nominasi Piala Oscar untuk kategori best adapted screenplay.
 
