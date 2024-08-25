Presiden Joko Widodo menghadiri acara pembukaan kongres ketiga Partai NasDem yang digelar di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (25/8). Jokowi terlihat disambut oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga terlihat hadir. Anies mendapatkan sambutan yang sama meriahnya dengan Jokowi.
Reporter : Jonathan Simanjuntak
Produser: Reza Ramadhan
(rns)
