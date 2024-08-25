Anies Baswedan mengatakan dirinya masih menunggu restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta 2024. Hal ini disampaikan Anies usai bersilaturahmi ke Posko Pemenangan Partai Buruh di Jakarta, Minggu (25/8/2024).

Dia mengatakan dirinya sedang belajar mempelajari pesan-pesan yang disampaikan senior partai saat berkunjung ke Kantor PDIP Jakarta.

Reporter : Widya Michella Nur Syahida

Produser: Reza Ramadhan

