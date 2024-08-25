Airin Rachmi resmi mendeklarasikan diri maju dalam Pilgub Banten 2024. Airin didampingi Ade Sumardi dari PDIP sebagai Bacawagub.

Airin nekat maju meski tak mengantongi rekomendasi DPP Golkar. Golkar sendiri akan mengusung calon berdasarkan kesepakatan Koalisi Indonesia Maju.

Meski demikian, majunya Airin lewat PDIP diklaimnya telah mendapat izin Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Reporter : Hambali

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

