Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan muktamar tandingan bersifat liar. Hal itu merespons rencana muktamar tandingan oleh pihak tertentu yang sedianya digelar di Jakarta pada 2-3 September 2024.
Hal ini disampaikannya di Bali, Minggu (25/8/2024). Cak Imin ni pun menegaskan, tak ada aturan hukum Indonesia yang beri keleluasaan pada pihak yang tak jelas.
Reporter : Achmad Al Fiqri
Produser: Reza Ramadhan
(rns)
