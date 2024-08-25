Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan muktamar tandingan bersifat liar. Hal itu merespons rencana muktamar tandingan oleh pihak tertentu yang sedianya digelar di Jakarta pada 2-3 September 2024.

Hal ini disampaikannya di Bali, Minggu (25/8/2024). Cak Imin ni pun menegaskan, tak ada aturan hukum Indonesia yang beri keleluasaan pada pihak yang tak jelas.

Reporter : Achmad Al Fiqri

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News