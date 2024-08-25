Dalam beberapa hari terakhir, berita mengenai potensi terjadinya gempa Megathrust kembali ramai diperbincangkan. Informasi ini bukanlah hoax, melainkan disampaikan langsung oleh lembaga yang kompeten, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Hal ini menegaskan bahwa berita ini valid dan perlu mendapat perhatian serius. Namun, berbeda dengan respons warga Jepang yang saat diperingatkan melakukan panic buying, warga Indonesia terlihat masih santai meskipun gempa Megathrust ini merupakan ancaman yang sangat serius.

(fru)

