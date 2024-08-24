KPU Provinsi DKI Jakarta memastikan akan memakai serta memedomani putusan MK terkait dengan aturan tentang pendaftaran pasangan Cagub dan Cawagub oleh partai politik pada tanggal 27-29 Agustus mendatang.

Ketua KPUD DKI Jakarta, Wahyu Dinata juga membeberkan persyaratan pengajuan pasangan calon pada kontestasi Pilgub Jakarta.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Felldy Utama

Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News