Kilas Profil Angga Raka, dari Tangan Kanan Prabowo Kini Jadi Wamenkominfo

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Senin 19 Agustus 2024 12:28 WIB
Angga Raka Prabowo resmi dilantik Jokowi sebagai Wamenkominfo II. Lokasi di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (19/8/2024) pagi. 
 
Angga dilantik bersamaan dengan proses reshuffle sejumlah menteri. Angga merupakan politikus Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo. 
 
Selain itu ia juga sempat menjadi Tim Media Prabowo pada tahun 2012. Kemudian 2014-2017 sempat menjadi Sekretaris Pribadi Prabowo Subianto. 
 
Angga menjabat sebagai Wasekjen dan Ketua Badan Komunikasi Partai Gerindra. 
 
