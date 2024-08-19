Angga Raka Prabowo resmi dilantik Jokowi sebagai Wamenkominfo II. Lokasi di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (19/8/2024) pagi.
Angga dilantik bersamaan dengan proses reshuffle sejumlah menteri. Angga merupakan politikus Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo.
Selain itu ia juga sempat menjadi Tim Media Prabowo pada tahun 2012. Kemudian 2014-2017 sempat menjadi Sekretaris Pribadi Prabowo Subianto.
Angga menjabat sebagai Wasekjen dan Ketua Badan Komunikasi Partai Gerindra.
Produser: Akira AW
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow