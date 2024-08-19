Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tiba di Kantor DPP Partai Golkar, Senin (19/8) malam. Ia mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar.

Bahlil disambut Ketua Plt Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita dan sejumlah pejabat Partai Golkar. Bahlil dikabarkan mendapatkan dukungan sebanyak 37 dari 38 DPD Golkar.

Hal tersebut diungkap Ketua DPD Golkar Jabar Ace Hasan Syadzily.

Reporter : Riana Rizkia

Produser: Reza Ramadhan

