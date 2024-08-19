...

Sudah Bertemu dengan Supratman, Ini Titipan Pekerjaan di Kemenkumham dari Yasonna

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Senin 19 Agustus 2024 18:36 WIB
Mantan Menkumham RI Yasonna H. Laoly mengaku telah bertemu dengan Supratman Andi yang menggantikan dirinya di sisa masa jabatan menteri. Ia menitipkan sejumlah perundang-undangan dan kebijakan. Termasuk Overseas Citizenship of Indonesia  yang belum rampung.
 
Yasonna mengatakan potensi Diaspora Indonesia sangat besar untuk dipermudah kembali ke Indonesia dengan berbagai talenta yang dimiliki.
 
Reporter : Muhammad Refi Sandi
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Berita Terkait

