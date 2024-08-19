Mantan Menkumham RI Yasonna H. Laoly mengaku telah bertemu dengan Supratman Andi yang menggantikan dirinya di sisa masa jabatan menteri. Ia menitipkan sejumlah perundang-undangan dan kebijakan. Termasuk Overseas Citizenship of Indonesia yang belum rampung.

Yasonna mengatakan potensi Diaspora Indonesia sangat besar untuk dipermudah kembali ke Indonesia dengan berbagai talenta yang dimiliki.

Reporter : Muhammad Refi Sandi

Produser: Reza Ramadhan

