Yasonna Ngaku Telah Rencanakan Mundur di Bulan September sebelum Kena Reshuffle

Nur Khabibi, Jurnalis · Senin 19 Agustus 2024 17:05 WIB
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) merombak ulang posisi Menteri Hukum dan HAM. Jokowi menunjuk Supratman Andi Agtas untuk menggantikan posisi Yasonna H. Laoly. 
 
Sebelum pelantikan Supratman, Yasonna menyatakan sempat bertemu dengan Jokowi. Dalam kesempatan tersebut, ia mengaku diberitahu soal dirinya yang akan digantikan Supratman. 
 
Hal ini disampaikan Yasonna saat ditemui di Kantor Kemenkumham, Senin (19/8/2024). 
 
Yasona juga mengatakan sudah berencana mengudurkan diri pada bulan September untuk persiapan menjadi Anggora DPR
 
Reporter : Nur Khabibi
Produser: Reza Ramadhan

