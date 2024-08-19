...

Profil Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Pertama

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Senin 19 Agustus 2024 12:54 WIB
Hasan Nasbi resmi dilantik sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Hasan dikenal sebagai juru bicara TKN Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
 
Sebelum jadi jubir, Hasan Nasbi diketahui berprofesi sebagai wartawan. Profesi ini dilakoninya selama 2005-2006 usai lulus dari Ilmu Politik, UI. 
 
Hasan berkarier sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik UI tahun 2006-2008. Dari sini kemudian mendirikan lembaga survei Cyrus Network pada 2010.
 
Lewat Cyrus Network, Hasan makin malang melintang di dunia politik. Dia disebut terlibat dalam kampanye Jokowi-Ahok di Pilkada 2012. Beberapa kali juga mendampingi Presiden Jokowi di berbagai kesempatan.
 
