Hasan Nasbi resmi dilantik sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Hasan dikenal sebagai juru bicara TKN Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Sebelum jadi jubir, Hasan Nasbi diketahui berprofesi sebagai wartawan. Profesi ini dilakoninya selama 2005-2006 usai lulus dari Ilmu Politik, UI.

Hasan berkarier sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik UI tahun 2006-2008. Dari sini kemudian mendirikan lembaga survei Cyrus Network pada 2010.

Lewat Cyrus Network, Hasan makin malang melintang di dunia politik. Dia disebut terlibat dalam kampanye Jokowi-Ahok di Pilkada 2012. Beberapa kali juga mendampingi Presiden Jokowi di berbagai kesempatan.

Produser: Akira AW

