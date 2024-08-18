Maarten Paes resmi bisa perkuat Timnas Indonesia. Kabar bahagia itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir di Instagram pribadinya. Maarten Paes telah diambil sumpah WNI pada April 2024.

Tetapi, dia belum bisa langsung membela Timnas Indonesia. Pasalnya, dia dianggap pernah membela Timnas Belanda U-21. Tak puas dengan keputusan FIFA, PSSI membanding putusan tersebut.

Pengajuan banding disidangkan pada 15 Agustus lalu. Kemudian hasil sidang keluar pada hari ini.

Reporter : Reza Ramadhan

Produser: Reza Ramadhan

Video Editor: Teguh Sugiarto

