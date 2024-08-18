Indra Sjafri tak membawa Jens Raven dan Welber Jardim ke Korea Selatan. Diketahui, Timnas Indonesia U-20 akan melakoni pemusatan latihan di Korea Selatan mulai 20 Agustus 2024. Indra Sjafri menyebut tak mau bergantung pada pemain tertentu.

Sehingga rotasi diperlukan, terlebih ini adalah Timnas Indonesia kelompok umur.

Nantinya, Timnas Indonesia juga akan menjalani sejumlah pertandingan uji coba dan mini turnamen Seoul Earth On Us Cup 2024.

Reporter : Cikal Bintang

Produser: Reza Ramadhan

Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News