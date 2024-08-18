...

Alasan Indra Sjafri Tak Bawa Welber Jardim dan Jens Raven ke Korea Selatan

Minggu 18 Agustus 2024 16:00 WIB
Indra Sjafri tak membawa Jens Raven dan Welber Jardim ke Korea Selatan. Diketahui, Timnas Indonesia U-20 akan melakoni pemusatan latihan di Korea Selatan mulai 20 Agustus 2024. Indra Sjafri menyebut tak mau bergantung pada pemain tertentu.
 
Sehingga rotasi diperlukan, terlebih ini adalah Timnas Indonesia kelompok umur.
 
Nantinya, Timnas Indonesia juga akan menjalani sejumlah pertandingan uji coba dan mini turnamen Seoul Earth On Us Cup 2024.
 
Reporter : Cikal Bintang
Produser: Reza Ramadhan
Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

