Sambangi Markas Partai Perindo, Ridwan Kamil Klaim Dapat Dukungan Maju di Pilgub Jakarta

Nur Khabibi, Jurnalis · Minggu 18 Agustus 2024 21:09 WIB
Ridwan Kamil menyambangi markas Partai Perindo, Senin (19/8/2024). Emil bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo. Emil menyatakan dirinya mendapat dukungan dari partai Perindo untuk maju di Pilgub Jakarta 2024. 
 
Ia menyebutkan, penyerahan surat rekomendasi dari Partai Perindo akan diserahkan besok, Senin (19/8/2024). Hal itu berbarengan dengan deklarasi dirinya maju di Pilgub Jakarta. 
 
