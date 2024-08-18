Ridwan Kamil menyambangi markas Partai Perindo, Senin (19/8/2024). Emil bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo. Emil menyatakan dirinya mendapat dukungan dari partai Perindo untuk maju di Pilgub Jakarta 2024.

Ia menyebutkan, penyerahan surat rekomendasi dari Partai Perindo akan diserahkan besok, Senin (19/8/2024). Hal itu berbarengan dengan deklarasi dirinya maju di Pilgub Jakarta.

Reporter : Nur Khabibi

Produser: Reza Ramadhan

Video Editor: Teguh Sugiarto

