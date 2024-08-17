Vision+ Originals, "Inul & Adam: The Series" telah merilis episode keenamnya dan dapat disaksikan di sini. Dalam episode kali ini, hadirnya wajah yang tak asing di dunia hiburan, Alessia Cestaro yang berperan sebagai Ersya. Cerita bermula dari Inul yang akhirnya berhasil lolos sebagai salah satu kontestan dalam ajang pencarian bakat bergengsi, Ratu Dangdut Indonesia.

Namun, perjalanan Inul menuju puncak tak semulus yang dibayangkan. Ia harus berhadapan dengan Ersya, seorang penyanyi dangdut populer yang dikenal selalu meraih kemenangan dalam setiap kompetisi. Ia dikabarkan telah berhasil jadi juara 1 sebanyak 12 kali. Di balik penampilannya yang memukau, ternyata Ersya memiliki segudang trik kotor untuk menyingkirkan para pesaingnya.

Dalam episode ini, penonton disuguhkan aksi menegangkan saat Inul dan Ersya saling berhadapan di atas panggung. Ersya yang nekat melakukan segala cara untuk menjatuhkan Inul, mulai dari sabotase peralatan hingga tindakan yang membahayakan Inul.

Sepanjang episode enam ini, Inul menampilkan suara merdu dan goyangan khas Inul dengan membawakan lagu Masa Lalu, Buaya Buntung dan Arjunanya Buaya. Para fans Inul Daratista dijamin terhibur pada episode ini.

Temukan jawabannya di series “Inul & Adam” episode 6, streaming gratis dengan klik di sini. Nonton kisah Inul berjuang menjadi penyanyi dangdut Ibukota yang diramaikan oleh sejumlah bintang tamu komedian Indonesia! Pastikan download aplikasi Vision+ di PlayStore dan AppStore ya.

