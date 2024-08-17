Taman Impian Jaya Ancol menggelar lomba panjat pinang untuk memeriahkan HUT ke-79 RI, Sabtu (17/8/2024). Beragam hadiah disediakan dalam lomba tersebut.

Mulai dari kasur, kipas angin, gayung, ember, setrikaan, hingga sepeda. Acara lomba ini diikuti oleh 400 peserta. Peserta yang hadir sendiri merupakan pengunjung dari Ancol.

Produser : Febry Rachadi

Video Editor: Teguh Sugiarto

Reporter : Syifa Fauziah Ramadhani

(fru)

