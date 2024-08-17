Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa Upacara Perayaan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur berjalan lancar.

Jokowi menuturkan, cuaca mendukung selama acara berlangsung meski saat jeda upacara hujan sempat mengguyur IKN. Ia pun menilai hal itu merupakan berkah.

Jokowi juga menyampaikan selamat Hari Raya Kemerdekaan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Produser : Febry Rachadi

Source : Youtube/Sekretariat Presiden

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News