Tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) “Indonesia Maju” yang bertugas dalam upacara penurunan bendera Merah Putih pada upacara HUT ke-79 RI di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu (17/8/2024) sore.

Berdasarkan pantauan di IKN, Tim “Indonesia Maju” mulai melakukan prosesi penurunan Bendera Merah Putih sekira pukul 16.55 WITA. Ni Komang Tri Setia , Paskibraka perwakilan Provinsi Bali terpilih sebagai pembawa baki.

Sementara itu, bertugas sebagai Komandan Kelompok 8 ialah Joe Bayden Imanuel Kallem, Paskibraka yang mewakili Provinsi Papua Tengah. Bertugas sebagai pengerek bendera ialah Sunnu Wahyudi, Paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun yang bertugas sebagai pembentang bendera ialah Abdul Zaky Hutera asal Provinsi DKI Jakarta. Bertugas sebagai Komandan Kelompok 17 ialah AA. Ngr. Panji Darma Putra, Paskibraka perwakilan Provinsi Bali.

