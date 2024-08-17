Wapres Ma'ruf Amin menghadiri upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/8/2024) sore. Wapres disambut oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan sang istri Selvi Ananda.
Gibran kali ini memakai jas hitam lengkap dengan dasi merah. Mereka bersama-sama menuju ke dalam Istana Merdeka.
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Binti Mufarida
(fru)
