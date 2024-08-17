...

Disambut Gibran dan Keluarga, Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka

Binti Mufarida, Jurnalis · Sabtu 17 Agustus 2024 16:00 WIB
Wapres Ma'ruf Amin menghadiri upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/8/2024) sore. Wapres disambut oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan sang istri Selvi Ananda. 
 
Gibran kali ini memakai jas hitam lengkap dengan dasi merah. Mereka bersama-sama menuju ke dalam Istana Merdeka.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Binti Mufarida

(fru)

