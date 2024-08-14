...

Bonus untuk Atlet Olimpiade 2024 hingga Dalang Pembunuhan Pilot Conning

Djanti Virantika, Jurnalis · Rabu 14 Agustus 2024 23:40 WIB
Okezone Flash malam ini (14/8/2024) diisi lima berita terhangat dari kasak-kusuk reshuffle kabinet di akhir masa jabatan Presiden Jokowi dan terungkapnya dalang pembunuhan Pilot Glen Malcolm Conning.
 
Kabar lainnya datang dari Armor Toreador, suami selebgram Cut Intan Nabila yang menjadi tersangka kasus KDRT. Selanjutnya ada berita dari pemilik saldo rekening Rp1 miliar yang akan diintip ditjen pajak dan bonus atlet Olimpiade Paris 2024.
 
Host: Djanti Virantika

(rns)

