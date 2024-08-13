JAKARTA – Episode kelima Vision+ Originals, "Inul & Adam: The Series" telah rilis dan dapat disaksikan di sini . Dalam episode kali ini, Ari Wibawa yang diperankan Adam Suseno terkena kasus kekerasan. Ia dituduh melakukan pemukulan. Adam, sebagai pengacara, berjuang untuk membuktikan bahwa kliennya sekaligus supirnya tersebut tidak bersalah atas tuduhan pemukulan.

Dalam episode ini, konflik semakin rumit ketika jaksa penuntut umum yang mewakili pihak korban ternyata adalah sahabat lama Adam. Situasi ini menambah beban emosional dalam proses hukum yang penuh intrik.

Adam, bersama Maura, Inul, dan Dodi, berupaya keras mencari bukti yang dapat membebaskan Ari dari dakwaan. Namun, jalan menuju keadilan tidaklah mudah. Di pengadilan, pihak korban menghadirkan saksi yang memberikan kesaksian yang memberatkan Ari. Bahkan, saksi turut memperkeruh suasana dengan meneriakkan tuduhan yang semakin menyudutkan Ari, membuat Ari semakin ketakutan dan tertekan.

Episode ini penuh dengan ketegangan yang dibalut dengan komedi sehingga tetap bisa dinikmati. Penasaran gimana nasib Ari selanjutnya? Apakah ia dinyatakan bersalah atas kasus pemukulan dan ditahan?

Temukan jawabannya di series “Inul & Adam” episode 5, streaming gratis dengan klik di sini. Nonton kisah Inul berjuang menjadi penyanyi dangdut Ibukota yang diramaikan oleh sejumlah bintang tamu komedian Indonesia! Pastikan download aplikasi Vision+ di PlayStore dan AppStore ya.

(fru)

