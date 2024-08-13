Atlet cabang olahraga tari atau breakdance berusia 21 tahun, Manizha Talash, yang punya julukan B-Girl, mengawali aksinya dengan membuka kaus hitam yang di dalamnya dilapisi jubah biru muda bertuliskan "Free Afghan Women" atau bebaskan perempuan Afghanistan.

Jubah itu dikenakannya selama pertandingan pra-kualifikasi melawan India Sardjoe, atlet breakdance asal India.

Pernyataan dan slogan politik dilarang di lapangan permainan dan di podium Olimpiade. World Dancesport Federation atau Badan Pengatur Pelanggaran Olimpiade, mengeluarkan pernyataan yang mengatakan Manizha Talash didiskualifikasi karena menampilkan slogan politik di pakaiannya selama pertandingan.

Host: Galuh Pandu

(fru)

