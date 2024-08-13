Agus Gumiwang Kartasasmita resmi diangkat menjadi Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri dari jabatannya beberapa waktu lalu.

Hal ini menjadi keputusan dalam rapat pleno yang diputuskan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang digelar pada Selasa (13/8/2024) malam ini.

Reporter : Felldy Utama

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

