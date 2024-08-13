Upacara penutupan Olimpiade Paris 2024 di Stadion Nasional Paris, berlangsung meriah dan bertabur bintang internasional. Ada yang menarik pada upacara penutupan ini karena selain bertabur selebritas internasional, terlihat sosok dua tokoh kontroversial di antara penonton, yakni Donald Trump dan Kim Jong Un.

Ya, keduanya hadir sebagai sosok peniru kedua tokoh untuk ikut meramaikan suasana, sambil membawa boneka besar bergambar Winnie The Pooh.

Host: Galuh Pandu

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News