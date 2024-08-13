Okezone Flash Okezone akan diisi kabar dari kematian misterius mantan Bupati Jembrana dan sang istri di kediaman pribadi mereka di Denpasar, Bali. Selanjutnya, adik ipar Raffi Ahmad membuka aibnya sebagai suami dan pembengkakan anggaran HUT RI ke-79.

Selanjutnya, ada kabar dari Olimpiade Paris 2024 di mana Indonesia mencatatkan sejarah setelah 32 tahun. Terakhir, kabar dari PDI-P yang mulai pendekatan dengan partai politik lain termasuk Anies Baswedan jelang Pilkada Jakarta 2024.

Host: Martin Bagya Kertiyasa

