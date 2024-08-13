...

OKEZONE FLASH: Kematian Misterius Bupati Jembrana hingga Sejarah Indonesia di Olimpiade Paris 2024

Martin Bagya Kertiyasa, Jurnalis · Selasa 13 Agustus 2024 11:30 WIB
A A A
Okezone Flash Okezone akan diisi kabar dari kematian misterius mantan Bupati Jembrana dan sang istri di kediaman pribadi mereka di Denpasar, Bali. Selanjutnya, adik ipar Raffi Ahmad membuka aibnya sebagai suami dan pembengkakan anggaran HUT RI ke-79.
 
Selanjutnya, ada kabar dari Olimpiade Paris 2024 di mana Indonesia mencatatkan sejarah setelah 32 tahun. Terakhir, kabar dari PDI-P yang mulai pendekatan dengan partai politik lain termasuk Anies Baswedan jelang Pilkada Jakarta 2024. 
 
Host: Martin Bagya Kertiyasa

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini