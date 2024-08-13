...

Kebakaran Besar di Kawasan Manggarai Jakarta Selatan, 34 Unit Damkar Dikerahkan

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Selasa 13 Agustus 2024 09:05 WIB
Puluhan rumah di kawasan padat penduduk terbakar, Selasa (13/8/2024) dini hari. Kebakaran terjadi di Jalan Gang Remaja, Manggarai, Jakarta Selatan. Sejumlah warga berusaha memadamkan api secara manual. Akses lokasi yang sempit, membuat petugas damkar kesulitan ke titik api. 
 
Menurut warga, sebanyak dua rukun rumah warga hangus terbakar. Sebanyak 34 unit damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti dari peristiwa kebakaran ini. 
 
Reporter: Sofyan Firdaus 
Produser: Akira AW

(fru)

