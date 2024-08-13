Belasan monyet liar ini asyik menyeberangi batangan besi yang melintas di atas Sungai Ring Road Timur, Kota Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Warga mengatakan, kawasan monyet tersebut biasanya terlihat bermain-main di pinggir jalan saat pagi dan sore hari. Monyet-monyet itu sering kali memunguti makanan bekas yang terjatuh atau tercecer di pinggir jalan.

Kontributor: Taufik Syahrawi

(fru)

