Belasan monyet liar ini asyik menyeberangi batangan besi yang melintas di atas Sungai Ring Road Timur, Kota Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
Warga mengatakan, kawasan monyet tersebut biasanya terlihat bermain-main di pinggir jalan saat pagi dan sore hari. Monyet-monyet itu sering kali memunguti makanan bekas yang terjatuh atau tercecer di pinggir jalan.
Kontributor: Taufik Syahrawi
