76 Capaska Terpilih Jalani Prosesi Potong Rambut

Elsye Keysi, Jurnalis · Selasa 13 Agustus 2024 08:00 WIB
Jelang pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI, calon paskibraka nasional bersolek dan mengubah penampilan mereka. Salah satu yang khas dari paskibraka adalah potongan rambutnya.
 
Sebanyak 76 orang capaska terpilih tahun 2024 menjalani prosesi potong rambut. Bagi para capaska, tradisi potong rambut ini memiliki maksud tersendiri yakni agar terlihat lebih rapi, seragam, leluasa dan tidak menghalangi konsentrasi saat letihan baris berbaris.
 
Liputan: Elsye Keysi dan Pandu Prio Aji

(fru)

