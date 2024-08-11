Nurul Akmal, gagal tambah medali Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024. Nurul turun di kelas +81 kg putri cabang olahraga angkat besi, Minggu (11/8). angkatan clean & jerk yang bisa diraih Nurul adalah 140 kg. Dalam angkatan snatch Nurul meraih 105 kg.

Sedangkan untuk ngkatan clean & jerk yang bisa diraih Nurul adalah 140 kg. Total Nurul yang mengumpulkan angkatan 245 kg. Atau raihan ini menempati urutan ke-12 atau paling akhir.

Produser: Reza Ramadhan

Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

